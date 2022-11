PlayStation testet bereits seinen Einstieg in den NFT-Gaming-Markt

HQ

Es war nur eine Frage der Zeit, bis große Unternehmen begannen, die Möglichkeiten des nicht fungiblen Token- (oder NFT-) Marktes zu erkunden, um sie in ihr Geschäftsmodell zu implementieren. Unternehmen wie Sega und Square Enix haben bereits ihre ersten Schritte in Videospielen unternommen (abgesehen von den Studios und Unternehmen, die sich ausschließlich ihnen widmen), und jetzt haben wir erfahren, dass PlayStation auch daran arbeitet.

Laut einem Patent, das im Namen von Sony eingereicht wurde, sucht das Unternehmen nach Möglichkeiten, Token zu erstellen, zu modifizieren und zu übertragen, die innerhalb eines Spiels erstellt oder basierend auf dem System des Spiels über eine Blockchain hergestellt werden. Hier ist die Patentzusammenfassung, die beschreibt, wie das Patent funktioniert:

"Ein System und eine Methode zur Verfolgung digitaler Assets im Zusammenhang mit Videospielen. Bei den digitalen Assets kann es sich um digitale In-Game-Assets handeln, z. B. Gegenstände oder Charaktere im Spiel. Bei den digitalen Assets kann es sich um digitale Medienobjekte von Videospielen handeln, die Momente des Gameplays eines Videospiels darstellen, z. B. Videoclips oder Bilder. Das digitale Asset wird erstellt, und ein verteiltes Ledger, das eine Historie des digitalen Assets verfolgt, wird erstellt und geräteübergreifend gespeichert. Ein eindeutiges Token für das digitale Asset kann eine eindeutige Kennung und Metadaten enthalten, die Eigenschaften des digitalen Assets identifizieren. Änderungen an Eigenschaften des digitalen Assets, z. B. Besitz, visuelle Darstellung oder Metadaten, können in einer Anforderung zur Aktualisierung des Verlaufs identifiziert werden. Ein neuer Block kann für das verteilte Ledger generiert und angehängt werden, um die Änderungen am Verlauf des digitalen Assets zu identifizieren. Der neue Block kann Hashes früherer Blöcke enthalten."

Was halten Sie davon, dass ein Unternehmen wie Sony in dieses Modell einsteigt, und glauben Sie, dass sie seine Verwendung auf ihre wichtigsten exklusiven Titel ausweiten werden?