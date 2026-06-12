PlayStation Studios hat Berichten zufolge im letzten Jahr etwas mehr als 8 Millionen Spiele auf der PS5 verkauft

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Die Leute von Alinea Analytics liefern oft interessante Studien über die Welt der Videospiele, und zu diesem Zweck wurde eine neue Infografik veröffentlicht, die zeigt, wie sich die Spiele von PlayStation Studios im vergangenen Jahr auf Sonys eigener Hauptkonsole entwickelt haben.

Die Daten zeigen, wie viele Exemplare von First-Party-Projekten/Konsolenexklusivtiteln in den letzten 12 Monaten auf der PS5 verkauft wurden, und die Informationen sind etwas beunruhigend. An der Spitze der Charts stand, wie viele sicher erwartet hatten, Ghost of Yotei mit 4,8 Millionen verkauften Exemplaren seit dem Start im Herbst 2025, was eine ordentliche Leistung ist, die wahrscheinlich daran liegt, dass man das Spiel nur auf der PS5 spielen kann. Danach folgt Death Stranding 2: On the Beach, das 1,7 Millionen Exemplare auf der PS5 verkauft hat, was zweifellos wieder auf das Fehlen einer weiteren Konsolenversion und die spät erschienene PC-Version zurückzuführen ist.

Aber dann gehen wir weiter unten auf der Liste und die Dinge werden etwas beunruhigender... MLB The Show 26 ist zum Beispiel das drittbeste PS-Studios-Spiel des letzten Jahres auf der PS5, mit 745.000 verkauften Exemplaren. Dann folgen Saros mit 406.000, dann Marathon mit 347.000 und God of War: Sons of Sparta mit 132.000.

Es sollte erwähnt werden, dass einige dieser Spiele Versionen auf anderen Plattformen haben, was bedeutet, dass es allein zwischen Marathon und DS2 wahrscheinlich mindestens 2+ Millionen Exemplare auf PC und Xbox Series X/S gibt. Aber die Daten sind immer noch ziemlich beunruhigend und zeigen, wie ineffizient PlayStation Studios in letzter Zeit war (Kojima Productions ist nicht einmal ein Entwickler von Originalherstellern...). Zum Vergleich: Playground Games erreichte bei dem Start von Forza Horizon 6 (inklusive Game Pass) innerhalb von drei Tagen sechs Millionen Fans auf PC und Xbox Series X/S, sowie die Gesamtzahl der PS Studios-Titel, die im letzten Jahr auf der PS5 verkauft wurden. Laut diesen Daten beträgt es insgesamt 8,13 Millionen.

Da Halo: Campaign Evolved Ende Juli auf der PS5 erscheint, werden wir auch im kommenden Jahr weiterhin sehen, dass Xbox Game Studios ein effektiverer Publisher als PS Studios auf Sonys eigener Plattform ist, trotz des Sinneswandels von Microsoft bezüglich der Exklusivität?

Was denkst du, muss Sony tun, um die Dinge wieder auf Kurs zu bringen?