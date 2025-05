PlayStation Studios expandiert mit dem von Bungie gegründeten TeamLFG

HQ

Sony Interactive Entertainment und die Familie PlayStation Studios hat es in den letzten Jahren schwer gehabt. Zugegeben, viele Publisher und Entwickler haben auch schwere Zeiten hinter sich, aber Sony PlayStation hat einen besonders schweren Lauf hinter sich, mit massiven Flops, Absagen und Studioschließungen, die das riesige Unternehmen erschüttert haben. Aus diesem Grund ist die heutige Nachricht eigentlich ein wenig überraschend...

SIE-CEO Herman Hulst hat einen Artikel im PlayStation Blog veröffentlicht, in dem er enthüllt, dass ein neues Studio der PlayStation Studios -Familie beitritt. Dieser Entwickler ist als teamLFG bekannt, und wenn Sie noch nie davon gehört haben, liegt das daran, dass es sich um ein sehr junges Unternehmen handelt, das aus Bungie hervorgegangen ist.

Uns wurde gesagt, dass es einst nur ein Inkubationsprojekt beim Entwickler Destiny 2 und Marathon war, aber jetzt ist es bereit, seine Flügel auszubreiten und vollständig abzuheben. Ein Ankündigungsschreiben von teamLFG fügt hinzu:

"Unser Studio hat seinen Hauptsitz in Bellevue, WA, und die Teammitglieder arbeiten sowohl vor Ort als auch aus der Ferne in den USA und Kanada. Wir sind ein Team, das sich nicht nur aus Branchenveteranen zusammensetzt, die Titel wie Destiny, Halo, League of Legends, Fortnite, Roblox und Rec Room veröffentlicht haben, sondern auch aus Branchenneulingen mit frischen kreativen Perspektiven und Fähigkeiten. Wir sind begeistert von außergewöhnlichem actionbasiertem Gameplay, Moment-zu-Moment-Spielgefühl und reichhaltigen sozialen virtuellen Welten.

"Das "LFG" in "teamLFG" steht für "Looking For Group". Wir werden von der Mission angetrieben, Spiele zu entwickeln, in denen Spieler Freundschaft, Gemeinschaft und Zugehörigkeit finden können. Wir möchten, dass unsere Spieler aufgeregt sind, wenn sie sich einloggen und ihre Teamkollegen bereits online entdecken. Wir möchten, dass unsere Spieler bekannte Namen erkennen und Mythen und Memes aus einander machen. Wir möchten, dass sich unsere Spieler gerne an das eine Mal erinnern, als sie diesen Spielzug durchgezogen haben, der die ganze Geschichte des Spiels verändert hat. Wie wir im Team sagen - dat's da good stuff.

"Wir werden immersive Multiplayer-Welten erschaffen, die von Actionspielen angetrieben werden und die die Spieler unzählige Stunden lang lernen, spielen und meistern können. Wir wollen unsere Spiele mit unseren Communitys entwickeln und laden Spieler ein, sich durch Early-Access-Playtests an unserem Entwicklungsprozess zu beteiligen. Es ist wichtig, dass wir flexibel genug bleiben, um auf das Feedback der Spieler zu reagieren, nicht nur im Vorfeld der Veröffentlichung, sondern während des gesamten Live-Service, während wir das Spiel und die Community in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

"Unser erstes Spiel ist ein teambasiertes Actionspiel, das sich von Kampfspielen, Plattformern, MOBAs, Lebenssimulationen und Froschspielen inspirieren lässt. Die Spieler werden in einer unbeschwerten, komödiantischen Welt leben, die in einem brandneuen, mythischen Science-Fantasy-Universum spielt. Wir können es kaum erwarten, mehr zu enthüllen."

Sind Sie gespannt, mehr von teamLFG zu hören?