Playstation Studios arbeitet eigenen Aussagen zufolge an mehr als 25 PS5-Spielen

Vor einigen Wochen sagte Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment, dass das Unternehmen für die PS5 mehr exklusive Spiele produzieren möchte, als für jede andere, zuvor veröffentlichte Konsole des Herstellers. Wired sprach darüber noch einmal ausführlich mit dem Geschäftsführer und in diesem Gespräch kam auch Hermen Hulst zu Wort, der Leiter der Playstation Studios.

Hulst bestätigte im Gespräch, dass in den Playstation Studios mehr als 25 Playstation-5-Spiele in Arbeit seien. Angeblich sei fast die Hälfte dieser Projekte neues geistiges Eigentum, gehe also nicht auf eine bestehende IP zurück. Viele dieser Games werden wir wahrscheinlich erst in mehreren Jahren sehen, aber es ist dennoch gut, an die Zukunft denken zu können.