PlayStation streicht die verbleibenden Termine für seine The Concert-Tour in den USA

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens von PlayStation startete Sony eine riesige Live-Konzert-Welttournee, bei der es darum ging, in Städten auf der ganzen Welt Songs und Tracks aus den vielen PlayStation-Videospielen und -Serien zu spielen. PlayStation: The Concert, wie es genannt wurde, begann mit einer Tournee in Großbritannien und Europa, bevor es für eine Vielzahl von Terminen in den Vereinigten Staaten über den großen Teich ging. Diese Phase der Reise wird nicht fortgesetzt.

Laut VGC wurde der Rest der Amerika-Tournee abgesagt. Es gab anscheinend immer noch Pläne, viele Großstädte zu besuchen, sei es Atlanta, Cleveland, Detroit, Charlotte, New York, Philadelphia, Washington DC, Chicago, Boston und mehr, und dies ist nicht einmal das erste Mal, dass die Show auf eine Bremsschwelle stößt, da viele der für Anfang des Jahres geplanten europäischen Termine auf den Sommer 2026 verschoben wurden.

Es ist unklar, was diese Absage für die breitere Tour bedeutet, aber meine Wenigkeit hat das Event in Manchester im Frühjahr 2025 besucht, und im Vergleich zu einigen Videospielkonzerten hat es nicht gerade beeindruckt, da es an einem kompletten Live-Orchester, seltsamer KI-Kunst und ansonsten einem Fokus auf die Schlüssel-IP von PlayStation (The Last of Us, Horizon, God of War, Ghost ) der Moderne, was bedeutet, dass es sich nicht wirklich wie eine Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Konsolenplattform anfühlte...

Die Organisatoren kommentieren diese Absage mit den Worten: "Unser Team hat viel Zeit in die Entwicklung dieses Projekts investiert, und wir teilen die Enttäuschung der Fans, die nicht mehr teilnehmen können. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die die Messe unterstützt haben, und danken Ihnen für Ihr Verständnis bei dieser schwierigen Entscheidung."