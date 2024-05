PlayStation State of Play für heute bestätigt

HQ

Die Gerüchteküche lief in den letzten Wochen auf Hochtouren, dass Sony in dieser Woche ein digitales PlayStation-Event veranstalten wird. Dieses Gerücht wurde endlich ausgeräumt, da ein State of Play bereits für morgen Abend bestätigt wurde.

Das ist richtig, um 23:00 Uhr BST am 30. Mai / 00:00 Uhr MESZ am 31. Mai können wir uns auf eine State of Play-Übertragung freuen, die uns einen Blick auf einige kommende PlayStation-Projekte gibt.

Es sollte gesagt werden, dass dies kein tatsächliches PlayStation Showcase ist, aber es wird erwartet, dass wir Informationen zu 14 PS5- und PS VR2-Titeln sowie zu einigen PlayStation Studios-Projekten sehen werden, die für später in diesem Jahr geplant sind. Vielleicht könnten wir also möglicherweise die Fortsetzung von Astro's Playroom, Lego Horizon Adventures, Concord und mehr sehen.

Was erhoffst du dir von der kommenden State of Play ?