PlayStation Stars debütiert im Oktober in Europa

Vor einigen Monaten kündigte Sony an, dass es ein PlayStation-Treueprogramm starten würde. Bekannt als PlayStation Stars, wäre die Idee hinter der Initiative, den Spielern die Möglichkeit zu geben, digitale Sammlerstücke und Punkte zu verdienen, indem sie einfach in der Zeit takten und ihre Lieblingsspiele spielen. Da diese Ankündigung schon lange in den Büchern steht, möchte Sony PlayStation Stars auf der ganzen Welt auf den Markt bringen.

Und an einigen Orten ist dies bereits geschehen, da PlayStation Stars bereits in Asien (einschließlich Japan) angekommen ist, wie es in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag heißt. Der Rest der Welt wird etwas länger warten müssen, wobei Nord- und Südamerika das Feature am 5. Oktober erhalten und Europa, Australien und Neuseeland am 13. Oktober die Initiative erhalten.

Während PlayStation Stars für alle auf iOS- und Android-Geräten oder über die PlayStation-Website kostenlos zugänglich ist, benötigst du ein PlayStation Network-Konto, um die Vorteile nutzen zu können.

Was die Arten von Belohnungen betrifft, die dies bieten wird, wird es Figuren und andere digitale Sammlerstücke geben, die an die von Ihnen abgeschlossenen Erfolge erinnern. Sie werden nicht handelbar sein, also erwarten Sie nicht, dass dies eine Art NFT-Plattform ist, denn das wird nicht der Fall sein.