PlayStation setzt weiterhin auf Heimkonsolen

In einem kürzlichen Interview mit der Famitsu bekräftigte Sonys Co-CEO Hideaki Nishino das Engagement des Unternehmens für den Heimkonsolenmarkt und betonte, dass die Zukunft von PlayStation fest in den physischen Konsolen, insbesondere der PS5, liegt. Mit über 65 Millionen verkauften Einheiten gewinnt die PS5 weiter an Zugkraft, während die PS4 für viele Gamer nach wie vor eine beliebte Plattform ist. Nishino hob die wachsende Bibliothek von PS5-Spielen und das anhaltende Engagement der Nutzer, die PS4-Titel spielen, als Schlüsselfaktoren für den anhaltenden Erfolg von PlayStation hervor.

Während Sony andere Wege erkundet hat, wie z. B. die Veröffentlichung von First-Party-Spielen auf dem PC und die Einführung des PlayStation Portals als Möglichkeit, PS5-Spiele unterwegs zu streamen, hat Cloud-Gaming keine Priorität. Nishino erklärte, dass PlayStation-Konsolen das Herzstück von Sonys Gaming-Strategie bleiben würden. Er deutete auch zukünftige Innovationen an, obwohl die Einzelheiten der Next-Gen-Konsolen unter Verschluss bleiben. Mit dem 30-jährigen Jubiläum der PlayStation am Horizont feiert Sony sein Vermächtnis und blickt gleichzeitig in die Zukunft.

Was hältst du davon, dass PlayStation im Zeitalter des Cloud-Gamings an seinen Konsolenwurzeln festhält?