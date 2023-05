PlayStation schließt das Concrete Genie-Studio

HQ

Es ist noch nicht einmal drei Wochen her, seit Sony angekündigt hat, Firewalk Studios übernommen und zu einem Teil der PlayStation Studios gemacht zu haben, aber es sind nicht nur gute Nachrichten von den internen Teams des japanischen Unternehmens.

Pixelopus, das Entwicklerstudio, das Entwined und Concrete Genie gemacht hat, hat angekündigt, dass es geschlossen wird.

Die Leute bei PlayStation, mit denen ich gesprochen habe, behaupten, dass diese Entscheidung getroffen wurde, nachdem das Studio mit dem neuesten Meilenstein für das unangekündigte Projekt, an dem es arbeitete, nicht beeindrucken konnte. Einigen der Mitarbeiter wurden angeblich Jobs in anderen PlayStation-Studios angeboten, während andere anderswo Arbeit finden müssen, wenn das Studio in der ersten Juniwoche seine Türen schließt.

Vielen Dank für den schönen und charmanten Concrete Genie sowie den faszinierenden Entwined Pixelopus. Ich hoffe, dass jeder so schnell wie möglich einen anderen tollen Ort findet, an dem er arbeiten kann. Und vielen Dank für diese Verabschiedung.