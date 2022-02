Playstation Productions arbeitet eigenen Aussagen zufolge an sechs Film- und Serienprojekten

HQ

Der Uncharted-Spielfilm von Reuben Fleischer beweist sich als echter Publikumsmagnet und obwohl einige Kritiker meckern, scheint das erste Filmprojekt von Playstation Productions vielversprechend zu starten. Die Produktionsfirma arbeitet bereits an weiteren Vorhaben, darunter ein Kinofilm zum Thema Ghost of Tsushima, eine TV-Serie, die auf The Last of Us basiert, und eine Bewegtbildadaption von Twisted Metal.

Asad Qizilbash, der Leiter von Playstation Productions, wurde im Unternehmensblog von Sony kürzlich interviewt und bei dieser Gelegenheit deutete er an, dass sein Team aktuell insgesamt sechs Filme oder Serien betreut. Infos teilt er nicht mit uns, doch Sony verfügt über eine respektable Auswahl an möglichen Marken, die als Kandidaten in Frage kommen würden: God of War, Horizon, Bloodborne, Astro Bot, Sackboy, Resistance, Killzone, Sly Cooper, Infamous, Destiny und Ratchet & Clank zum Beispiel. Oder noch mehr Uncharted?