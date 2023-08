PlayStation Portal wird billiger als befürchtet – teurer als erhofft

HQ

Sony hat uns nicht gerade in Informationen ertränkt, als Project Q und die ersten PlayStation-Ohrhörer im PlayStation Showcase im Mai vorgestellt wurden. Dies führte zu einer Menge Spekulationen, da diejenigen, die den Gerüchten über eine Fortsetzung der PlayStation Vita geglaubt hatten, immer noch an dem Streaming-Handheld interessiert waren, wenn der Preis nicht zu hoch war. Microsoft spekulierte, dass es "unter 300 US-Dollar" kosten würde, und Forenbeiträge ließen es so aussehen, als wären 299 US-Dollar für die meisten zu hoch. Dann habe ich tolle Neuigkeiten.

Das japanische Unternehmen hat angekündigt , dass das, was eigentlich PlayStation Portal heißt, 199,99 Dollar/219,99 Euro/199,99 Pfund kosten wird, wenn es später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Es ist wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, dass nur Spiele gestreamt werden können, die bereits auf deiner PlayStation 5 installiert sind, sodass du die Spiele, die mit der Cloud-Streaming-Funktion von PlayStation Plus Premium verfügbar sind, nicht genießen kannst.

Die heutige Ankündigung hört hier nicht auf, denn Sony verrät auch, dass die Ohrhörer PlayStation Pulse Explore heißen und ebenfalls 199,99 Dollar/219,99 Euro/199,99 Pfund kosten werden. Sie verfügen über zwei Mikrofone und eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung, um zu vermeiden, dass Hintergrundgeräusche das Erlebnis ruinieren. Uns wurde auch gesagt, dass sie die ersten Geräte sein werden, die speziell entwickelte planare Magnettreiber verwenden, die den Klang auf ein anderes Niveau heben. Diese Technologie wird in einem zweiten Produkt enthalten sein, das diejenigen von uns, die der Meinung sind, dass Audio ein sehr wichtiger Teil des Spielens ist, ebenfalls zur Kenntnis nehmen sollten.

Wir haben endlich die Bestätigung, dass das bereits großartige Pulse 3D-Headset eine neue und verbesserte Version namens PlayStation Pulse Elite erhält. Dies verfügt nicht nur über den verlustfreien Ton des Originals, sondern auch über ein einziehbares Bügelmikrofon und die gleiche KI-verbesserte Geräuschunterdrückung wie das Pulse Explore. Ein Ladebügel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, daher ist es ziemlich überraschend, dass er nur 149,99 Dollar/149,99 Euro/129,99 Pfund kosten wird, wenn er irgendwann in der Zukunft auf den Markt kommt.

