PlayStation Portal ermöglicht jetzt die Verbindung zu öffentlichen WLAN-Netzwerken

HQ

Wie unser Kollege Magnus uns bei der Überprüfung sagte, bietet PS Portal eine perfekte Lösung für ein ganz bestimmtes Publikum, während es für viele andere einfach ein zweiter Bildschirm für Remote Play sein kann, der etwas teurer ist als andere Lösungen. Wir passen in die erste Gruppe, wenn Sie das Gerät also auch zum Spielen benötigen, während ein Familienmitglied den Fernseher besetzt, ist dies für Sie von Interesse.

Sony hat die Versionshinweise für das heute veröffentlichte Update 3.0.0 für PS Portal veröffentlicht und enthält unter anderem die Möglichkeit, sich mit öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken zu verbinden, was bedeutet, dass Sie es (jetzt) überall hin mitnehmen können (sogar in ein Hotel in den Sommerferien) und die Verbindung kein Problem mehr darstellt.

PS Portal 3.0.0 Update-Hinweise