PlayStation Plus verschenkt nächste Woche Sonic Frontiers, Forspoken, WRC Generations, Coffee Talk und mehr

Sony hat beschlossen, diejenigen von uns, die schon seit einigen Jahrzehnten spielen, mit der Ankündigung der PlayStation Plus Essential-Spiele in diesem Monat zu begeistern, indem sie auch die drei Klassiker enthüllten, die am 17. Dezember in die Premium-Kollektion aufgenommen werden. Jetzt ist es an der Zeit, die anderen Titel zu bestätigen, die Extra-Mitglieder ebenfalls genießen können.

Zu den letzten PS Plus-Spielen des Jahres 2024 gehören ein überraschend gutes Sonic-Spiel, ein verstecktes chinesisches Metroidvania-Juwel, ein Rennspiel, das Petter nicht gerade liebte, und vieles mehr. Hier ist die vollständige Liste:

PS Plus Extra





A Space for the Unbound



Zweifüßler



Coffee Talk



Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly



F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch



Forspoken



Jurassic World Evolution 2



Phogs



Rabbids: Party of Legends



Sonic Frontiers



WRC Generations



PS Plus Premium-Abonnenten erhalten außerdem





Jak and Daxter: The Precursor Legacy



Sly 2: Band of Thieves



Sly 3: Honor Among Thieves



Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge



All dies wird ab Dienstag verfügbar sein.