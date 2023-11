PlayStation Plus verlost im November Mafia II, Aliens: Fireteam Elite und Dragon Ball: The Breakers

HQ

Der erste Dienstag im November ist erst nächste Woche, so dass PlayStation Plus-Abonnenten bis zum 7. auf ihre nächsten "kostenlosen" Spiele warten müssen. Glücklicherweise ist das Line-Up nicht allzu schäbig.

Sony hat bekannt gegeben, dass die PlayStation Plus Essential-Spiele für November Mafia II: Definitive Edition, Aliens: Fireteam Elite und Dragon Ball: The Breakers sind. Sie werden The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 und Weird West am Dienstag ersetzen, also füge sie vorher zu deiner Bibliothek hinzu.