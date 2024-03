PlayStation Plus verlost im April Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul

HQ

Viele von uns hatten Angst, was passieren würde, wenn EA und Ascendant Studios beschlossen, Immortals of Aveum von einem ziemlich leeren Juli auf einen geschäftigeren August im letzten Jahr zu verschieben. Diese Befürchtungen wurden Wirklichkeit, als 45 Prozent des Studios nach sehr schlechten Verkaufszahlen weniger als einen Monat nach dem Start entlassen wurden. Dann machte es Sinn, als Brett Robbins sagte, er sei sich "ziemlich sicher", dass das Spiel eher früher als später auf PlayStation Plus und/oder Game Pass landen würde. Seine Vorhersage war offensichtlich goldrichtig.

Sony hat die PlayStation Plus Essential-Spiele für April angekündigt, und zwar Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer. Dieses Trio wird Sifu, F1 23, Hello Neighbor 2 und Destiny 2: The Witch Queen am 2. April ersetzen, also denkt daran, euch die letzten vier vorher zu schnappen.