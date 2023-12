PlayStation Plus startet 2024 mit fantastischen Spielen, die im Januar kostenlos verschenkt werden

HQ

Die meisten Entwickler und Publisher genießen in diesen Tagen immer noch ihre wohlverdiente freie Zeit, aber Sony hat beschlossen, nicht mit der Tradition zu brechen, die nächsten PlayStation Plus Essential-Spiele am letzten Mittwoch des Monats zu enthüllen. Diesmal durchaus verständlich, denn das Jahr 2024 beginnt für PS Plus-Abonnenten erstaunlich.

Sony hat angekündigt, dass die ersten drei kostenlosen PS Plus Essential-Spiele im Jahr 2024 A Plague Tale: Requiem, Nobody Saves the World und Evil West sein werden. Sie ersetzen Lego 2K Drive, PowerWash Simulator und Sable am 2. Januar, also schnapp dir die letzten drei bis dahin.