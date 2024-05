HQ

Wir haben bereits Mitte Mai, also warten viele sehnsüchtig darauf, dass Sony das diesjährige große PlayStation-Showcase offiziell ankündigt. Beginnen wir mit einer großartigen Vorspeise, bevor das passiert.

Sony hat die Liste der Spiele veröffentlicht, die am 21. Mai für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium erscheinen, und es ist eine interessante Mischung aus unglaublicher und fragwürdigerer Qualität:

Extra





Katzen-Quest



Cat Quest II: Das Lupus-Imperium



Verbrecherboss: Rockay City



Deceive Inc.



Red Dead Erlösung 2



Gestrandet: Außerirdische Morgendämmerung



Das Lego Movie 2 Videospiel



Die Siedler: Neue Verbündete



Das Erweiterungspack "Stadtleben" von Die Sims 4



Kettenhunde



Premium