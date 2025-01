PlayStation Plus-Mitglieder erhalten Payday 3, High on Life und Pac-Man im Februar kostenlos

HQ

Die Zeit vergeht wie im Flug, so dass wir uns bereits am letzten Mittwoch im Januar 2025 befinden. Das bedeutet, dass es für Sony an der Zeit ist, die Werbegeschenke zu enthüllen, die PlayStation Plus Essential-Mitglieder im Februar erhalten.

Der traditionelle Blogbeitrag kündigt an, dass die PS Plus Essential-Spiele im Februar Payday 3, High on Life und Pac-Man World Re-Pac sein werden. Diese werden Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered und The Stanley Parable: Ultra Deluxe am 4. Februar ersetzen, was bedeutet, dass du noch Zeit hast, die letzten drei "kostenlos" zu deiner Bibliothek hinzuzufügen.