PlayStation Plus-Mitglieder erhalten im Januar Need for Speed und Epic Mickey kostenlos

Die meisten netten Leute bei PlayStation genießen derzeit wohlverdiente Auszeit mit ihren Familien, aber sie haben vor dem Verlassen des Büros noch eine letzte Nachricht geplant.

Denn normalerweise wird uns am letzten Mittwoch des vorherigen Monats mitgeteilt, welche PlayStation Plus Essential-Spiele es im nächsten Monat sein werden, und das ist keine Ausnahme. Der PlayStation Blog hat enthüllt, dass Need for Speed Unbound, Disney Epic Mickey: Rebrushed und Core Keeper die "kostenlosen" PS Plus Essential-Spiele sind, wenn wir ins Jahr 2026 gehen.

Sie ersetzen Lego Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality: Echo of Ada und Neon White am Dienstag, sodass du noch Zeit hast, die beeindruckende Auswahl dieses Monats zu ergattern.