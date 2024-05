PlayStation Plus macht EA Sports FC 24, Tunic und Ghostrunner 2 kostenlos

HQ

Wir sind endlich im Mai angekommen und Millionen von Spielern warten sehnsüchtig darauf, dass Sony enthüllt, wann der große PlayStation Showcase in diesem Monat stattfinden wird. Es stellt sich heraus, dass wir vorher andere erstaunliche Neuigkeiten erhalten, und das wird das Warten für viele von uns sogar viel einfacher machen.

Denn Sony hat die PlayStation Plus Essential-Spiele angekündigt, die Abonnenten ab dem 7. Mai "kostenlos" erhalten können, und das Line-up ist unglaublich:



EA Sports FC 24



Ghostrunner 2



Tunika



Destiny 2: Lightfall



Diese Edelsteine werden am Dienstag Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer ersetzen, es bleibt also noch Zeit, die PS Plus Essential-Spiele vom April kostenlos zu deiner Sammlung hinzuzufügen.