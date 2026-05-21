Playstation Plus ist gerade insgesamt teurer geworden

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Vor ein paar Tagen berichteten wir über Sonys Entscheidung, den Preis für Playstation Plus Essential zu erhöhen. Aber jetzt stellt sich heraus, dass sie dasselbe mit den Extra- und Premium-Stufen gemacht haben. Wenn auch in völliger Stille

Laut Sony selbst geht es dabei nur darum, sich an die "aktuellen Marktbedingungen" anzupassen. Ein Ausdruck, den wir in den letzten zwei Jahren von vielen Unternehmen als Vorwand benutzen, um die Preise für ihre Waren oder Dienstleistungen zu erhöhen.

Das bedeutet, dass Extra und Premium jetzt zwei Dollar teurer pro Monat sind und die Kosten für drei Monate jeweils um vier bzw. fünf Dollar steigen. Mit anderen Worten: Wenn du Playstation Plus Premium abonnierst, kostet es dich jetzt 19,99 $ pro Monat statt 17,99 $. Ein kleiner, aber nicht unbedeutender Zuwachs.