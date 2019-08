Playstation Plus: Im September spielt ihr Batman: Arkham Knight und Darksiders III

Sony hat am Abend die monatlichen Spiele enthüllt, die Abonnenten ihres Premium-Dienstes Playstation Plus im September ohne zusätzliche Kosten herunterladen und nutzen dürfen. Mit Batman: Arkham Knight und Darksiders III stehen euch ab nächster Woche zwei ganz anständige Vertreter der Action-Genres zur Verfügung. Rocksteadys Batman-Serie ist auch nach vielen Jahren noch immer eine der beliebtesten Lizenzumsetzungen von Comic-Fans, mit Darksiders III steht zudem ein relativ neues Spiel aus dem letzten November bereit. Ab dem 3. September sind diese beiden Titel verfügbar, bis dahin gibt es noch Wipeout Omega Collection und Sniper Elite 4. Was haltet ihr von der September-Auswahl?

