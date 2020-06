Playstation Plus im Juli 2020: Rise of the Tomb Raider, NBA 2K20 und Erica

Heute vor genau zehn Jahren startete Sony den gebührenpflichtigen Online-Dienst Playstation Plus und das japanische Unternehmen feiert diese Gelegenheit natürlich. Die Japaner haben uns soeben verraten, dass sich Abonnenten im kommenden Monat auf drei statt der üblichen zwei Spiele freuen dürfen. Ab dem 7. können zahlende Kunden Rise of the Tomb Raider, das aktuelle NBA 2K20 und das FMV-Abenteuer Erica herunterladen und spielen. Bis dahin dürft ihr euch noch Call of Duty: WW II und Star Wars Battlefront II auf der PS4 herunterladen.

Zum Geburtstag gibt es übrigens noch zwei weitere Überraschungen. Zum einen wird es diese Woche ein Jubiläums-Design für die PS4 geben und zum anderen wartet auf Neukunden eine Testaktion. Wer PS Plus noch nicht ausprobiert hat, darf am kommenden Wochenende (Samstag, der 4. Juli ab 12:01 Uhr, bis zum Sonntag, dem 5. Juli um 23:59 Uhr) kostenlos in den Dienst reinschauen.