PlayStation Plus gibt uns im Dezember 5 Spiele kostenlos

Diejenigen von uns, die PlayStation Plus Essential (oder die höheren Stufen) besitzen, bekommen normalerweise jeden Monat drei Spiele kostenlos als Teil unseres Abo, aber Sony denkt gerne, dass der Dezember ein Monat des Gebens ist.

Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum PS Plus Essential uns im Dezember fünf Spiele kostenlos anbietet, und die Auswahl ist nicht einmal schlecht:



Killing Floor 3



Lego Horizon Adventures



Neon White



Syndualitäts-Echo von Ada



The Outlast Trials



Sie ersetzen Stray, EA Sports WRC und Totally Accurate Battle Simulator am 2. Dezember, also fügen Sie die letzten drei vorher Ihrer Sammlung hinzu.

Hast du gehofft, eines dieser Spiele kostenlos zu bekommen und/oder würdest du eines der PS Plus Essential-Spiele vom Dezember empfehlen?