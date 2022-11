PlayStation Plus gibt dir Mass Effect, Biomutant und Divine Knockout im Dezember kostenlos

HQ

Dealabs-Benutzer Billbil-kun ist Sony seit Monaten voraus, indem er enthüllt, welche Spiele für PlayStation Plus-Mitglieder im nächsten Monat "kostenlos" sein werden, und jetzt beendet die Person 2022 stilvoll.

Billbil-kun sagt, dass PlayStation Plus Essential-Mitglieder sich darauf freuen können, Mass Effect Legendary Edition, Biomutant und Divine Knockout ab dem 6. Dezember in die Sammlung aufzunehmen, was wahrscheinlich im Laufe des Tages bestätigt werden sollte (bisher hat Billbil-kun jedoch nie Unrecht gehabt).