PlayStation Plus fügt nächste Woche Gewinner des Spiels des Jahres hinzu

Kaum hatte diese Woche begonnen, enthüllte Billbil-kun wie üblich einige der Spiele, die in den PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Katalog aufgenommen werden, und er ließ es wie ein großartiges Line-up erscheinen. Die Nachrichten sind sogar noch besser als erwartet.

Sony hat offiziell alle Spiele angekündigt, die am 17. Oktober in die PS Plus Extra- und PS Plus Premium-Bibliothek aufgenommen werden, und es ist eine sehr beeindruckende Menge:

Titel, die am Dienstag zu Extra hinzugefügt wurden:





Alien: Isolation



Dead Island's Definitive Edition



Disco Elysium's The Final Cut Edition



Eldest Souls



Elite Dangerous



Far: Changing Tides



Gotham Knights



Gungrave Gore



Outlast 2



Röki



The Dark Pictures: House of Ashes



Premium-Abonnenten können sich noch am selben Tag auf diese Klassiker freuen:



Ape Academy



IQ Finale



Soul Calibur: Broken Destiny



Tekken 6



Der Spaß hört hier jedoch nicht auf, denn wir haben auch die Bestätigung, dass Premium-Mitglieder noch in diesem Monat endlich eine Auswahl an PS5-Spielen und Testversionen streamen können. Wir Europäer sind dieses Mal tatsächlich die Glücklichen, denn dieses Feature startet hier am 23. Oktober, während die Amerikaner bis zum 30. Oktober warten müssen.