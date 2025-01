PlayStation Plus Extra/Premium-Titel, die für Januar 2025 angekündigt wurden

HQ

Sony hat das Line-up für PlayStation Plus Extra und Premium bekannt gegeben: neun neue Spiele, die dem Service für das Extra-Abonnement beitreten, und zwei Klassiker (einer von PS1 und einer von PS2), die alle ab dem 21. Januar auf PS5 und PS4 verfügbar sind.

Das Hauptspiel ist God of War: Ragnarok, das letzte große First-Party-Spiel, das auf der PS4 veröffentlicht wurde (sieht auf PS5 offensichtlich viel besser aus) und das Ende der nordischen Saga für Kratos und seinen Sohn Atreus. Ein weiterer hochkarätiger Neuzugang ist das Yakuza-Spin-off Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, das im November 2023 startete und den Originalcharakter Kazuma Kiryu in der Hauptrolle spielt.

Was die Klassiker betrifft, so können sich PS Plus Premium-Abonnenten Medievil II sichern, das ursprünglich im Jahr 2000 auf PlayStation veröffentlicht wurde, und Indiana Jones and the Staff of Kings, ein Action-Adventure-Titel, der 2009 auf PS2 (und Wii) veröffentlicht wurde, in Vorbereitung auf die Ankunft von Indiana Jones and the Great Circle, das im nächsten Frühjahr für PS5 erscheint.

PS Plus Extra Spiele für Januar 2025:

Dies ist die vollständige Aufstellung der Spiele, die am 21. Januar dem Dienst beitreten:



Gott des Krieges Ragnarök



Wie ein Drache Gaiden: Der Mann, der seinen Namen auslöschte



Atlas Fallen: Herrschaft des Sandes



SD Gundam-Kampfallianz



Sayonara Wilde Herzen



ANNO: Mutationem



Orks müssen sterben 3



Citizen Sleeper



Poker-Club



Und die beiden PS Plus Premium-Titel: