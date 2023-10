PlayStation Plus expandiert mit Sonys Film-Streaming-Dienst

HQ

Es ist teurer geworden, Abonnent von PlayStation Plus zu sein, aber im Gegenzug wird es nun auch möglich sein, Filme über den Dienst zu streamen, was gar nicht so schlecht ist. Jeden Monat stehen 100 ausgewählte Filme ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung und darüber hinaus ist es auch möglich, mehr als 2000 neue und alte Filme von Sony auszuleihen oder zu kaufen.

Der Streaming-Dienst, der zuvor als Bravia Core bekannt war, wird für alle verfügbar sein, die PlayStation Plus Deluxe oder Premium, die teureren Optionen, abonnieren. Essential-Kunden können weiterhin Filme ausleihen oder kaufen, verlieren aber die Option auf 100 kostenlose Titel pro Monat.

Bravia Core unterscheidet sich von anderen Streaming-Diensten durch eine bessere Bild- und Tonqualität mit einer Bitrate von bis zu 80 Mbit/s, was in etwa einer 4K UHD Blu-ray entspricht. Im Vergleich dazu liegen Netflix-Streams oft bei etwa 20 MBit/s.

Ist das etwas, wovon Sie profitieren werden?