Playstation Plus Collection bringt Abonnenten Persona 5 und andere PS4-Klassiker auf die PS5

Im November bietet Sony Menschen, die ihren Abonnementdienst Playstation Plus auf der PS5 monatlich bezahlen, die Option an, auf die sogenannte "PS Plus Collection" zuzugreifen. Dabei handelt es sich eine virtuelle Bibliothek an Titeln, die alle während der aktuellen Konsolengeneration erschienen sind. Enthalten sind die folgenden Games, die wir in keiner besonderen Reihenfolge auflisten:

Persona 5, Resident Evil 7: Biohazard, God of War, Bloodborne, Monster Hunter: World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4: A Thief's End, The Last of Us: Remastered, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit: Become Human, Battlefield 1, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian und Infamous: Second Son.

All diese Spiele werden zum Start der Playstation 5 am 19. November verfügbar sein und können von Abonnenten nach Belieben heruntergeladen werden. Es gab am Abend kein Wort darüber, ob in diesem Zuge eine Preisänderung am Dienst vorgenommen wird, doch die Idee eines Katalogs an großartigen Playstation-4-Spielen, in die wir jederzeit eintauchen können, klingt besonders ansprechend.