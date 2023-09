PlayStation Plus bietet The Callisto Protocol, Landwirtschafts-Simulator 22 und Weird West im Oktober kostenlos an

HQ

Einen Tag, nachdem Sony bestätigt hatte, dass Saints Row diesen Monat ein PlayStation Plus Essential-Spiel sein würde, kündigte Volition an, dass es eingestellt wird, daher ist es irgendwie interessant, dass etwas Ähnliches im Oktober passieren wird.

Denn Sony hat verraten, dass The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 und Weird West die drei PlayStation Plus Essential-Spiele im Oktober sein werden. Dies geschieht nur eine Woche, nachdem Glen Schofield die Macher von The Callisto Protocol bei Striking Distance verlassen hat...

So oder so, das oben erwähnte Trio wird Saints Row, Black Desert Online's Traveler Edition und Generation Zero am 3. Oktober ersetzen.