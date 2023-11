PlayStation Plus bietet PowerWash Simulator, Lego 2K Drive und Sable im Dezember kostenlos an

HQ

Wir treten am Freitag in den letzten Monat des Jahres 2023 ein, und das bedeutet, dass es an der Zeit ist, am ersten Dienstag des Monats drei neue Spiele in die PlayStation Plus Essential-Sammlung aufzunehmen. Du kannst Aliens: Fireteam Elite, Mafia II: Definitive Edition und Dragon Ball: The Breakers noch vor Dienstag kostenlos zu deiner Bibliothek hinzufügen. Vom 5. Dezember bis zum 2. Januar erhaltet ihr dann die folgenden Spiele als Teil eures PS Plus-Abonnements:



PowerWash-Simulator



Lego 2K Laufwerk



Zobel



Drei unterhaltsame Spiele auf ihre eigene Art und Weise, also ein schönes frühes Geschenk von Sony und Freunden.