PlayStation Plus bietet nächste Woche GTA V, Final Fantasy Origin, Tinykin und mehr kostenlos an

Sony und Microsoft haben in der Regel einen Gedanken hinter den Spielen, die zu PlayStation Plus und Game Pass hinzugefügt werden, und die letzten PS Plus-Spiele des Jahres 2023 sind eindeutig Beispiele dafür.

Denn Grand Theft Auto V kann ab dem 19. Dezember von PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Abonnenten kostenlos heruntergeladen werden. Es besteht absolut kein Zweifel daran, dass Sony und Take-Two dies geplant haben, um den Hype um den ersten Grand Theft Auto VI-Trailer voll auszunutzen. Das ist jedoch nicht das einzige großartige Spiel, das am Dienstag zu PS Plus kommt. Hier ist das gesamte Line-Up:

Zur Extra-Sammlung hinzugefügte Spiele:





GigaBash



Grand Theft Auto VI



Schmutz



Mega Man 11



Metal: Hellsinger



Mondnarben



MotoGP 23



Prodeus



Salz und Opfer



Shadowrun kehrt zurück



Director's Cut von Shadowrun: Dragonfall



Shadowrun: Hong Kongs Extended Edition



Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin



Tinykin



Zusätzliche Spiele Premium-Abonnenten erhalten:





Buzz Lightyear von Star Command



Mega Man Legacy Kollektion



Mega Man Legacy Kollektion 2



Nervenkitzel



Thrillville: Aus den Fugen geraten



Zumindest eine Handvoll toller Spiele, mit denen ich an diesem Feiertag Zeit verbringen kann, so dass mein Rückstand gerade ein wenig gewachsen ist. Welche davon wirst du auf jeden Fall spielen und/oder empfehlen?