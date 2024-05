PlayStation Plus bietet Dredge, PS VR2-Spiele und mehr kostenlos

HQ

Sony kündigt normalerweise mittwochs kommende PlayStation Plus-Angebote an, aber sie haben sich aus irgendeinem mysteriösen Grund entschieden, dies diesmal einen Tag früher zu tun.

Oder einer der Gründe ist, dass einige der heutigen Nachrichten von Dingen handeln, die später in dieser Woche kommen. Denn Sony hat angekündigt, was die diesjährigen Days of Play-Feierlichkeiten bieten werden. Dazu gehört, dass die PlayStation Plus Essential Games im Juni sind:





AEW: Kämpfe für immer



SpongeBob Schwammkopf: Der kosmische Shake



Straßen des Zorns 4



Sie werden am 4. Juni verfügbar sein.

Diejenigen von uns, die PS Plus Extra oder PS Plus Premium haben, können sich auf noch mehr freuen, denn der Spielekatalog wird nicht nur mit PS4- und PS5-Spielen wie Dredge (morgen), Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, Lego Marvel Super Heroes 2 und Cricket 24 erweitert. Außerdem erhalten wir die PlayStation VR2-Spiele Before Your Eyes, Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Synth Riders, The Walking Dead: Saints & Sinners, The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution und Walkabout Mini Golf.

Der Klassikerkatalog wird am 11. Juni mit Sly Raccoon (bekannt als Sly Cooper and the Thievius Raccoonus, wenn Sie sich nicht in PAL-Gebieten befinden), Star Wars: The Clone Wars und Tomb Raider Legend auch ein paar Perlen erhalten.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, was während Days of Play passiert. Die Feier wird auch aus physischen und digitalen Verkäufen, kostenlosen Avataren, Turnieren und mehr bestehen, zu denen Sie hier weitere Informationen finden können .