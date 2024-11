PlayStation Plus bekommt nächste Woche GTA V, Resistance, Dying Light 2 und mehr

HQ

Wir haben bereits fast die Hälfte des Novembers hinter uns, was bedeutet, dass es für Sony an der Zeit ist, die Spiele zu enthüllen, die dem PlayStation Plus-Katalog hinzugefügt werden. Dazu gehören auch einige lang erwartete Juwelen.

Denn langjährige Fans von Insomniac werden sich freuen zu sehen, dass die ersten beiden Resistance-Spiele für PS Plus Premium-Abonnenten verfügbar sein werden. Die paar Spieler, die GTA V noch nicht gekauft haben, erhalten auch eine weitere Chance, es "kostenlos" zu bekommen. Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die am 19. November zu den höheren Stufen von PlayStation Plus hinzugefügt werden:

PS Plus Extra:





Chivalry 2



Clash: Artifacts of Chaos



Digimon Survive



Dying Light 2 Stay Human



Grand Theft Auto V



Hungry Shark World



Killer Frequency



Like a Dragon: Ishin



MotoGP 24



Overcooked: All You Can Eat



Stick Fight: Das Spiel



The Sims 4 's Island Living Add-on



PS Plus Premium: