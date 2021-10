Playstation Plus: Abonnenten erhalten dank PSVR-Geburtstag im November doppelt so viele Spiele

HQ

Gestern Abend haben Invisible Walls das Online-Spiel First Class Trouble vorgestellt, das im kommenden Monat im Rahmen der Playstation-Plus-Mitgliedschaft an die Abonnenten verteilt wird. Heute Abend meldete sich Sony mit den weiteren Titeln zurück, auf die ihre Kunden im November 2021 im Zuge ihrer Mitgliedschaft zugreifen dürfen.

Ab nächster Woche, genauer gesagt ab dem 2. November, werden Knockout City, First Class Trouble und THGs Neuveröffentlichung Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning für PS+-Kunden bereitstehen. All diese Spiele sind auf der PS4 verfügbar und die ersten beiden Games stehen darüber hinaus sogar als PS5-Fassung bereit. Ihr habt bis zum 6. Dezember Zeit, um eure Bibliothek mit diesen Games aufzufüllen.

PSVR-Freunde dürfen sich im November auf weitere Überraschungen einstellen, denn Sony verteilt bis zum 3. Januar The Walking Dead: Saints & Sinners, The Persistence und Until You Fall an ihre Abonnenten. Das Angebot fällt deshalb so groß aus, weil die PSVR-Plattform Ende des Jahres den fünften Geburtstag feiert.

Wenn ihr die aktuellen PS+-Spiele noch nicht eingelöst habt, dann könnt ihr diese bis nächste Woche auf eurem Account aktivieren. Hell Let Loose (PS5), Mortal Kombat X und PGA Tour 2K21 erhaltet ihr im Monat Oktober. 9 Euro kostet Playstation Plus im Monat.

Quelle: Sony.