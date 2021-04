Playstation Now streamt bald in Full-HD

You're watching Werben

Spiele die über Playstation Now gestreamt werden, konnten bislang nur mit einer Auflösung von (je nach Netzwerkgeschwindigkeit) bis zu 720p ausgeführt werden. Sony möchte die Qualität ihres Angebots jedoch ausweiten und wird deshalb noch diese Woche in ausgewählten Regionen die Übertragungsrate anpassen, um Streaming in HD-Qualität zu ermöglichen. Das Programm soll kontinuierlich ausgebaut werden, sodass in Zukunft mehr Länder in der Lage sein werden, auf das HD-Programm zuzugreifen.

Zum Vergleich: Google Stadia kann Spiele mit bis zu 4K anbieten (häufig kommt die Qualität dem Versprechen aber nicht mal nahe) und Xbox Cloud Gaming stellt Spiele ebenfalls mit bis zu 720p dar. Falls euch das Thema PS Now interessiert: Wir haben erst kürzlich einen kleinen Artikel mit versteckten Perlen im Sony-Abonnement aufbereitet.