Im März werden Abonnenten von Playstation Now vier neue Titel im Abo-Service vorfinden. World War Z, Infamous: Second Son, Ace Combat 7: Skies Unknown und Superhot stehen ab sofort in der Bibliothek von PS Now allen Nutzern zur Verfügung. Ihr könnt diese und weitere Games direkt auf eurer Konsole herunterladen oder streamen (die einzige Option, die PC-Nutzern zur Verfügung steht). Der Dienst kostet im Jahr 60 Euro.