Playstation, Nintendo und Xbox fordern Offenlegung von Gewinnchancen in Lootboxen

Die Diskussion über Lootboxen in Videospielen geht weiter, denn im Amerika findet diese Woche ein großer Workshop über das Thema Mikrotransaktionen statt. Dort haben Vertreter der US-Gaming-Lobby Entertainment Software Association (ESA) gestern ihre Absicht vorgetragen, die Außenwahrnehmung auf das sensible Thema der optionalen In-Game-Käufe zu verändern. Deshalb arbeiten die einzelnen Mitglieder von nun an daran, uns Verbrauchern vor dem Kauf eines Produkts alle wichtigen Informationen bereitzustellen und somit zu einer "positiveren Spielerfahrung" beizutragen, heißt es im Bericht.

Die Bewertungen von In-Game-Käufen durch Einstufungsgremien wie der ESRB werden sich in Zukunft stärker mit dieser Facette auseinandersetzen, da sich die drei großen Plattformeigentümer Sony, Microsoft und Nintendo dazu verpflichtet haben, entsprechende Mechaniken stärker regulieren zu lassen. Im Klartext bedeutet das, dass Spiele mit Lootboxen oder sonstigen zufälligen Belohnungen, die man auch für echtes Geld kaufen kann, auf einer dieser Konsolen nicht länger veröffentlicht werden, falls vor dem Kauf der virtuellen Gegenstände nicht ausführlich über etwaige Gewinnchancen informiert wurde. Entwickler müssen außerdem offenlegen, ob sie in zukünftigen Updates die Einfuhr solcher Geschäftsmodelle planen.

"Der genaue Zeitpunkt für diese Offenlegungspflicht wird noch ausgearbeitet, aber die Konsolenhersteller streben für die Umsetzung der Richtlinie das Jahr 2020 an", fährt die ESA fort und fügt anschließend hinzu, dass bereits mehrere Mitglieder der Lobby solche Praktiken umsetzen. Andere Unternehmen, darunter Activision Blizzard, Bandai Namco, Bethesda, Bungie, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Sony, Take-Two, Ubisoft und Warner Bros., haben bis spätestens Ende 2020 ihre Unterstützung zugesichert und werden entsprechende Änderungen einführen. Laut einem Sprecher erwägen weitere ESA-Mitglieder ähnliche Schritte.

Die Informationen über Lootboxen müssen leicht zugänglich und verständlich ausgedrückt werden und gelten für alle neuen Spiele und Updates. Nach Ansicht der ESA könnten diese Schritte sogar dazu beitragen, die Verbraucher auf dem PC und außerhalb der oben genannten Plattformen zu erreichen. Erwartet ihr grundlegende Änderungen durch die Offenlegung von Gewinnchancen?