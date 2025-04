PlayStation möchte Astro Bot in eine TV-Show oder einen Film integrieren

HQ

In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie Gaming-Adaptionen in Bezug auf Filme und TV-Shows an Fahrt aufgenommen haben. Fallout, The Last of Us, Arcane und andere haben viel Lob erhalten, und selbst wenn Filme wie Five Nights at Freddy's nicht ähnlich von der Kritik aufgenommen werden, bringen sie genug Geld ein, um die Studios dazu zu bringen, zu erkennen, dass die Adaption dieser IPs einen potenziellen Gewinn bringt.

In einem Gespräch mit Variety im Vorfeld der BAFTA Games Awards sprach der Chef von PlayStation Productions, Asad Qizilbash, über die Zukunft der Adaptionen von Sony. Neben den Projekten Horizon und God of War scheint es, dass wir bald einen Astro Bot Film oder eine Serie sehen könnten.

Qizilbash sagte, dass das Studio "absolut" darüber nachdenkt, Astro Bot zu seiner Liste der Adaptionen hinzuzufügen, und beschrieb den Prozess, wie Sony entscheidet, was sie adaptieren wollen. "Für uns ist es so: 'Okay, wir haben eines unserer Franchises als großartiges Spiel etabliert. Es fängt an, ein eingebautes Publikum zu bekommen. Es gewinnt Preise." Das sind sehr frühe Indikatoren für uns, um zu versuchen, dieses Franchise und diese IP auszubauen", sagte er. "Wir schauen uns das ständig an. Und ich würde sagen, es sind nicht nur Auszeichnungen und Nominierungen, die das antreiben. Manchmal haben wir geistiges Eigentum, das einfach großartige Geschichten hat, die ein Schöpfer wirklich adaptieren möchte."

Obwohl noch nichts bestätigt wurde, wenn man bedenkt, dass das Spiel ein Hit war, mehrere Preise gewann und bei den kommenden BAFTAs stark nominiert ist, wären wir überrascht, wenn dies das letzte Mal wäre, dass wir von dem kleinen Bot gehört haben, der es könnte.