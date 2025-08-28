PlayStation macht es mit einem neuen Update viel einfacher, eine Rückerstattung zu erhalten

HQ

Sony hat den Chatbot-Verhandlungsaspekt aus seinem PlayStation-Rückerstattungsprozess entfernt, was es für Spieler viel einfacher macht, eine Rückerstattung in die Hände zu bekommen, wenn sie entscheiden, dass ein Spiel nichts für sie ist.

Früher wurden Sie, sobald Sie zur Rückerstattungsseite navigierten, mit einem Chatbot konfrontiert und mussten mit dem Computer verhandeln, um Ihre Rückerstattung genehmigen zu lassen. Jetzt gibt es keinen Mittelsmann mehr und du drückst einfach auf die drei kleinen Punkte in der oberen rechten Ecke des PlayStation Stores, um deinen Transaktionsverlauf zu finden.

Von dort aus können Sie frühere Käufe finden und zu Rückerstattungen von ihnen gelangen. Laut Eurogamer bleiben die Bedingungen, um eine Rückerstattung zu erhalten, gleich. Eine Rückerstattung ist nur innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf gültig und Sie können das Spiel nicht heruntergeladen oder gespielt haben. Wenn das Spiel fehlerhaft ist, können Sie diese Anforderungen möglicherweise umgehen, wie bei Cyberpunk 2077 und MindsEye zu sehen ist.