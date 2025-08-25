PlayStation lässt Sucker Punch mit Ghost of Yotei absolute Freiheit, warnt sie aber davor, dass es andere geben könnte, die etwas Ähnliches tun

HQ

Es ist nicht einfach, die Kernstrategie eines Unternehmens zu ändern. Es erfordert jahrelange Produktion und Verluste in Millionenhöhe, die durch die Aufgabe verschiedener Projekte entstehen. Und obwohl es noch nicht ganz abgeschlossen ist, besteht kein Zweifel daran, dass das Kapitel von Sony PlayStation über Spiele als Live-Service nach der Concord-Katastrophe und der systematischen Absage mehrerer anderer Projekte jetzt viel kürzer sein wird als ursprünglich erwartet.

Es scheint jedoch, dass die Einzelspieler-zentrierten Spielwetten des Unternehmens immer noch stattfinden und das gleiche Vertrauen des Unternehmens genießen. Das geht aus den Worten von Ghost of Yotei Art Director bei Sucker Punch, Jason Connell, in einem Artikel in der Financial Times hervor, der behauptet, dass es bei der Entwicklung des Spiels "keine Grenzen" von Sony gab.

Es scheint auch, dass die Informationen gut gesichtet und für die Teams kontrolliert werden, da Connell selbst andeutet, dass sie nicht die einzigen sind, die diese Art von Spiel entwickeln, und das würde sie dazu bringen, an die Grenzen zu gehen und aufzuhören, auf Nummer sicher zu gehen.

"Wenn wir auf eine riesige Landmine zusteuern, wie zum Beispiel ein anderes Studio, das genau das gleiche Spiel macht, ist das eine gute Information." Das bedeutet nicht, dass es einen internen Konflikt zwischen Projekten gibt, die sich bei Sony in der Entwicklung befinden, aber es ist gut zu denken, dass im Moment genug passiert, um ein Auge darauf zu haben. Nach ein paar Jahren mit einem Mangel an Titeln ist es an der Zeit, dass PlayStation wieder in den Vordergrund rückt.

Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025.