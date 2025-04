PlayStation kündigt Veröffentlichungsdatum für Ghost of Yotei im Oktober an

HQ

Die Ereignisse scheinen sich an diesem Aprilmorgen schnell entwickelt zu haben, denn wenn wir vor ein paar Stunden gesagt haben, dass Taiwan Ghost of Yotei im Land klassifiziert hat, hat PlayStation jetzt kurzerhand in seinen sozialen Netzwerken bestätigt, dass das Spiel am 2. Oktober exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht wird.

Darüber hinaus erhalten wir auch einen kurzen Vorgeschmack auf die Yotei Six, die Hauptantagonisten, die die weibliche Protagonistin Atsu in einer Geschichte von Vengeance jagen wird, in der wir einige Parallelen zu Kill Bill sehen müssen. Diese Feinde tragen die Spitznamen "Die Schlange", "Der Drache", "Die Spinne", "Die Oni", "Der Kitsune" sowie ihr scheinbarer Anführer Saito.

Eine so verfrühte Ankündigung, ohne auf ein Event wie ein PlayStation Showcase, ein State of Play oder sogar Summer Game Fest zu warten, mag etwas seltsam klingen, aber vielleicht war es ein schneller Schachzug, um schnell eine leere Lücke mit großen Veröffentlichungen zu füllen. Vielleicht ist dies nur ein versteckter Hinweis darauf, dass wir Grand Theft Auto VI um diese Zeit nicht erwarten sollten.

Auf jeden Fall ist es gut zu bestätigen, dass Ghost of Yotei ein Veröffentlichungsdatum hat, und wir können es kaum erwarten, wieder in das wunderschöne Samurai-Universum von Sucker Punch einzutauchen.