PlayStation kündigt interessante neue Führungskräfte an

Im vergangenen September bestätigte Jim Ryan, dass er am 31. März als CEO von Sony Interactive Entertainment in den Ruhestand gehen wird. Damit blieb Hiroki Totoki in den letzten sechs Wochen als Interims-CEO von SIE übrig, aber das japanische Unternehmen hat endlich geeigneten Ersatz gefunden.

Ja, das ist Ersatz im Plural. Denn Sony gibt bekannt, dass Hermen Hulst und Hideaki Nishino Ryan am 1. Juni als Co-CEOs ablösen werden.

Einige von euch haben vielleicht schon von Hermen Hulst gehört oder ihn zumindest in einem State of Play, Showcase oder Interview gesehen. Er ist derzeit der Chef der PlayStation Studios und war Mitbegründer des Horizon: Zero Dawn- und Killzone-Entwicklerstudios Guerrilla Games. Mr. Nishino ist ebenfalls ein Veteran bei Sony, war aber eher hinter den Kulissen tätig. Dies wird anscheinend auch in Zukunft der Fall sein.

Ich sage das, weil sie unterschiedliche Verantwortlichkeiten haben werden. Hulst wird CEO der Studio Business Group von SIE, zu der PlayStation Studios, Bungie und PlayStation Productions gehören. Dieser letzte Teil bedeutet, dass er auch für kommende Filme, Fernsehsendungen, Comics und dergleichen verantwortlich sein wird, die auf den PlayStation-Franchises basieren.

In der Zwischenzeit wird Mr. Nishino CEO der Platform Business Group. Im Grunde wird er alles beaufsichtigen, was nicht mit der Entwicklung von Software zu tun hat. Stattdessen ist er mit der Technologie, den Produkten, Dienstleistungen und der Plattformerfahrung von SIE beauftragt und kümmert sich gleichzeitig um Drittanbieter-Publisher, Entwicklerbeziehungen, Vermarktung von Hardware und dergleichen.

Die Zeit wird zeigen, ob es eine gute Lösung ist, einen Gamer und ehemaligen Spieleentwickler den Unterhaltungsteil von PlayStation leiten zu lassen und jemand anderes kümmert sich um die anderen Dinge. Glaubst du, dass dies zu einer besseren PlayStation führen wird?