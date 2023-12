PlayStation-Konten werden ohne Angabe von Gründen gesperrt

HQ

Aus einem unbekannten Grund scheinen in den letzten 24 Stunden viele PlayStation-Konten gesperrt worden zu sein. Sony selbst hat sich nicht zu der Angelegenheit geäußert, und wir wissen nicht, wie viele Menschen betroffen sind, aber es gibt viele, die sich in Foren und in den sozialen Medien beschweren, weil die Sperrung bedeutet, dass es nicht mehr möglich ist, die betroffenen Benutzer digital gekaufte Spiele zu spielen, ihre Speicherdateien fortzusetzen oder DLCs zu verwenden. selbst wenn sie in ein physisches Format investiert haben.

Es gibt einen großen Thread darüber auf ResetEra, aber es hat auch auf Reddit und X Aufmerksamkeit erregt. Hoffentlich wird dies für alle so schnell wie möglich gelöst, damit sie alles zurückbekommen können, aber wie wir neulich darüber berichtet haben , dass kostenpflichtige PlayStation-Inhalte den Nutzern dauerhaft weggenommen werden, gibt es Risiken bei digitalen Inhalten, über die wir wahrscheinlich mehr sprechen sollten.

Danke, The Verge.