PlayStation hebt Xbox-Spiel hervor, wenn es um Spiele im Jahr 2025 geht Zusammen mit Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter: Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza auf Hawaii, Death Stranding 2, Ghost of Yotei, Little Nightmares 3 und mehr.

HQ Wir haben noch drei Wochen bis 2024, aber das hat die Spieleunternehmen nicht davon abgehalten, lustige Details über das Jahr zu teilen und ihren Fokus auf die Zukunft zu richten. Apropos Blick auf 2025... Sony hat ein neues Video veröffentlicht, in dem einige der am meisten erwarteten Spiele vorgestellt werden, sowohl große als auch kleine, die definitiv im Jahr 2025 erscheinen werden. Ich sage auf jeden Fall, denn selbst der japanische Konsolenhersteller räumt ein, dass Rockstar dazu neigt, seine Spiele zu verzögern, daher ist Grand Theft Auto VI nicht im Video enthalten. Ein Spiel, das ich gerne dabei habe, ist Doom: The Dark Ages von Bethesda/Xbox Game Studios. Schön zu sehen, dass PlayStation etwas Liebe für das kommende Spiel eines "Konkurrenten" zeigt. Zu guter Letzt lohnt es sich, mit dem kleinen Teaser zu enden, dass dieses Video nur Spiele enthält, die offiziell angekündigt wurden. Es gibt ein paar PlayStation-Studios, von denen wir schon lange nichts Großes mehr gehört haben... Auf welche Spiele freust du dich im Jahr 2025 am meisten? HQ