PlayStation hat versucht, FIFA-Spiele zu machen

Die FIFA-Spiele von Electronic Arts waren - und sind in Form von EA Sports FC - eine der bekanntesten und meistverkauften Franchises der Welt. Wir haben im Laufe der Jahre mehrere Konkurrenten kommen und gehen sehen, aber die meisten von ihnen haben sich in Luft aufgelöst, weil sie weniger zufriedenstellendes Gameplay hatten, eine schlechtere Grafik hatten und/oder keine echten Spieler, Stadien und dergleichen hatten. Dieser letzte Teil macht die heutige Geschichte besonders interessant.

Das Spielgeschäft" Christopher Dring hatte die Gelegenheit, mit Juan Montes, dem VP of Software Development bei PlayStation von 1994 bis 2000, zu sprechen, und dieser enthüllte, dass der Konsolenhersteller damals versucht hatte, die FIFA-Lizenz zu bekommen:

"Die Technologie war da, sie war ziemlich gut, und wir waren sehr nah dran, die FIFA-Lizenz zu bekommen. Sehr, sehr nah.

Aber am Ende haben wir uns entschieden, es nicht weiter zu verfolgen, um eine gute Beziehung zu einem Dritten zu haben. Aber wir waren sehr nah dran, in diesem Bereich zu sein."

Stattdessen begnügten sie sich damit, von FIFPRo unterstützt zu werden, was bedeutete, dass This is Football und This is Football 2 von Sony Computer Entertainment zumindest ein paar echte Spieler und Stadien hatten.

Ein interessantes Detail. Glaubst du, dass PlayStation mit der Entwicklung von FIFA-Fußballspielen die Geschichte hätte verändern können?