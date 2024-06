PlayStation hat einen radioaktiven Stellar Blade Burger entwickelt

HQ

Während Stellar Blade seit einem Monat auf dem Markt ist, hat PlayStation den Marketing-Zug für das Action-RPG noch nicht abgeschlossen. In diesem Sinne hat sich PlayStation Australia mit der Restaurantkette Gami Chicken zusammengetan, um einen thematischen Burger zu kreieren, der speziell an seinen Standorten in Sydney und Melbourne erhältlich ist.

Der Burger wird als der Stellar Blade Chicken Burger angesehen und nach dem Aussehen des Bildes, das aufgenommen wurde, um ihn zu zeigen, sieht er absolut radioaktiv aus, aber gleichzeitig seltsam ansprechend.

Der Burger wird bis zum 16. Juni erhältlich sein, wenn Sie sich also in Down Under und in einem Gami Chicken Restaurant befinden, probieren Sie unbedingt einen aus.

