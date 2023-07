PlayStation hat einen 10-Jahres-Call of Duty-Vertrag mit Microsoft unterzeichnet

HQ

Microsoft war sehr damit beschäftigt, die Regulierungsbehörden davon zu überzeugen, dass der Kauf von Activision Blizzard King nicht zu einem Monopol führen wird. Eine seiner Taktiken bestand darin, Nintendo, Nvidia, EE, Valve, Sony und anderen 10-Jahres-Verträge anzubieten, um Call of Duty-Spiele auf ihren Plattformen verfügbar zu machen. Sony lehnte diesen Deal ab, aber es scheint, als hätte das japanische Unternehmen erkannt, dass es an der Zeit ist, sich geschlagen zu geben, nachdem die amerikanische Federal Trade Commission es nicht geschafft hat, die Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft zu stoppen , und die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde sich auf Gespräche geeinigt hat, nachdem sie die Fusion zunächst gestoppt hatte.

Ich sage das, weil Xbox-Chef Phil Spencer enthüllt, dass Sony einen Vertrag unterzeichnet hat, um Call of Duty nach der Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft auf PlayStation zu behalten. Spencer nennt keinen Zeitrahmen, aber sechs Quellen, mit denen ich gesprochen habe, behaupten, dass es sich um einen 10-Jahres-Vertrag wie die anderen handelt. Das sind zehn Jahre ab 2024, da Sonys Vertrag mit Activision das bald vorgestellte Call of Duty: Modern Warfare III beinhaltet, also erwarten Sie, Call of Duty bis mindestens 2035 auf PlayStation-Konsolen zu sehen.