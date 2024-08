PlayStation gibt versehentlich das Startdatum von A Quiet Place: The Road Ahead bekannt

HQ

Es sieht so aus, als hätte jemand bei PlayStation einen Ausrutscher gemacht und das Veröffentlichungsdatum von A Quiet Place im Voraus durchgesickert: The Road Ahead, dem Horrorspiel, das von Stormind Games entwickelt wurde und auf der beliebten Filmreihe von John Krasinski basiert.

In einem inzwischen gelöschten Tweet (der jedoch von Gematsu nicht unbemerkt blieb, der es geschafft hat, einen Screenshot zu machen) enthüllte PlayStation, dass das Spiel am 17. Oktober 2024 veröffentlicht wird, was bedeutet, dass wir es in unsere Auswahl an Titeln aufnehmen können, um die Halloween-Nacht dieses Jahr zu feiern.

A Quiet Place: The Road Ahead spielt in der offiziellen Geschichte der Franchise in den ersten Monaten der Alien-Invasion und folgt dem Überlebenskampf des jungen Alex Taylor, während wir eine postapokalyptische Welt durchqueren, Ressourcen zurückgewinnen und auf alle Geräusche in der Umgebung achten. Und natürlich, nicht selbst die Quelle dieses Lärms zu sein.

Es ist gut möglich, dass die offizielle Enthüllung des Veröffentlichungsdatums für A Quiet Place: The Road Ahead während der Opening Night Live auf der Gamescom in ein paar Wochen sein wird, also behaltet das Event in Köln im Auge, um weitere Neuigkeiten und einen erwarteten Trailer zu erhalten.