PlayStation feiert 30-jähriges Jubiläum

Die beste Konsole der Welt aller Zeiten? Das bleibt der persönlichen Meinung überlassen. Aber wenn nichts anderes, ist es definitiv eine der, wenn nicht sogar die einflussreichste und wichtigste Konsole aller Zeiten. Mit der PlayStation machte Sony Videospiele cool, ein Hobby, das nicht unbedingt nur für Kinder, sondern mittlerweile auch für Erwachsene war.

Tekken, Final Fantasy VII, Ridge Racer, Metal Gear Solid, Tony Hawk Pro Skater, Gran Turismo, Tomb Raider, Wipeout und Resident Evil sind nur einige der vielen Spiele und Serien, die mit der Konsole entweder ihren Anfang genommen haben oder ein ganz neues Level erreicht haben und die Tatsache, dass es nun schon 30 Jahre her ist, dass wir mit dieser ikonischen Maschine beschenkt wurden, ist etwas, das Sony natürlich feiern möchte.

Was gibt es Schöneres, als durch die gesamte Geschichte und 30 Jahre Gaming zu scrollen - eine Reise, die eine ganze Generation geprägt hat. Werfen Sie selbst einen Blick darauf und erinnern Sie sich an den September 1995, als PlayStation in Europa eingeführt wurde.

Was sind deine schönsten Erinnerungen an die erste Sony PlayStation?